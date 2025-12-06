Siguen los cierres de los talleres municipales en el Teatro del Muelle



Desde la Subsecretaría de Cultura de puerto Madryn anunciaron la agenda artística en el Teatro del Muelle de Avenida Rawson 60 durante este fin de semana. Música en vivo, teatro y muestras de fin de año conforman una propuesta pensada para todos los gustos.

Este sábado 6 de diciembre a las 21 horas, Patricia Achu ofrecerá un concierto acompañada por Juan Meisen en piano y guitarra. Interpretará un repertorio de música melódica, tango y folclore, que incluirá temas como Todo a pulmón, Garganta con arena y Alfonsina y el mar. Además, se presentarán Los Pillulos del Tango y habrá sorpresas para el público. La entrada para este espectáculo tendrá un valor de $12.000.

Finalmente, el domingo 7 a las 20 horas se llevará a cabo la muestra anual del Taller de Canto dictado por la profesora Dana Comba. Los estudiantes compartirán el trabajo desarrollado durante el año acompañados por los músicos locales Gustavo Gelpi (batería y percusiones), Gustavo Mari (teclas) y Luciano Palacios (guitarra). En este caso el ingreso tendrá un valor de $8.000.

Las entradas para cada espectáculo podrán adquirirse en la Boletería del Teatro del Muelle, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, o bien una hora antes del inicio de cada función.