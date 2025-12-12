CULTURA - MADRYN - TEATRO DEL MUELLE

Show de música mexicana en el Teatro del Muelle

Este fin de semana, en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn, se presentarán tres shows de música mexicana con las voces del taller de canto de Sandra Jaider.
En la sala de avenida Rawson 60, las funciones serán el viernes 12 de diciembre a las 21 horas y el sábado 13 en doble turno, a las 19 y 21 horas.
Los espectáculos recorrerán géneros mexicanos con canciones populares y otras no tan conocidas, románticas y divertidas. Además, tendrán la participación especial del grupo musical Los Mariachis de Trelew, caracterizados con vestimenta típica y maquillaje artístico.

Las voces

Se prevé un total de veinte cantantes en escena: Lara Schultheis, Carolina Sillaro, Silvia Sarubinsky, Martín Groizard, Josefina Ojeda, Gonzalo Rey, Emiliano Rey, Gustavo Bustos, Cristina Pessolano, Lucrecia Gismondi Barroso, Natalia Kopp, Germán Pi, Sofía Iturrez, Camila Padin, Rosana Zapata, Alejandro Barranco, Fabio Sainz, Gisela Hernández e Irupé Barrera.
Desde la Subsecretaría de Cultura destacaron que en el acceso del Teatro del Muelle habrá una exposición del taller de pinturas de Nancy Micheltorrena.
Las personas interesadas pueden adquirir las entradas, que tienen un valor de 12.000 pesos, al 2804 199177 o en el Teatro del Muelle.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: cfk, Patricia Bullrich

Bullrich cruzó a CFK
Etiquetas: lla, luis juez, Senado

Juez se suma al oficialismo
Etiquetas: Mendoza, Minería

Nueva era minera

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, economia, farmacias, ISSyS, médicos, pagos, Seros

SEROS al borde del colapso: más de 130 mil afiliados sin cobertura
Etiquetas: carlos presti, Javier Milei, Ministerio de Defensa

El Presidente tomó juramento a Carlos Presti como ministro de Defensa
Etiquetas: Consejo de la Magistratura, denuncia, juez carlos richeri

Denuncian por mal desempeño al juez Carlos Richeri