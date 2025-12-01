Secuestran un proyectil de artillería naval encontrado en una chacra de Trelew

La División Seguridad Rural de Trelew intervino este lunes por la mañana en la Chacra 153, ubicada en la ex Ruta 25 y Treorky, tras el llamado del propietario del establecimiento, quien informó la presencia de un posible artefacto explosivo en el predio.

Al arribar al lugar junto al personal especializado de la División Explosivos, se realizó una inspección que permitió constatar que se trataba de un proyectil de artillería naval de 75 milímetros. El elemento no tenía espoleta ni carga explosiva, aunque igualmente se dispuso su secuestro preventivo para garantizar la seguridad del sector.

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

