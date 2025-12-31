Se patentaron más de 612.000 vehículos en 2025



La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante diciembre de 2025 se patentaron 23.997 vehículos en todo el país.

La cifra representa un crecimiento interanual del 10,3% frente a las 21.761 unidades registradas en el mismo mes de 2024, aunque muestra una caída del 32,3% respecto de noviembre, cuando se habían alcanzado 35.424 patentamientos.

Con estos números, el mercado automotor cerró 2025 con un total de 612.178 vehículos patentados, lo que implica una suba del 47,8% en comparación con 2024, año en el que se habían registrado 414.211 unidades.

Desde ACARA destacaron que el desempeño anual estuvo marcado por un primer semestre muy dinámico, la reaparición del crédito para la compra de autos y una oferta cada vez más amplia, factores que permitieron retomar niveles de crecimiento que no se veían desde 2018 y sentar bases optimistas de cara al próximo año.