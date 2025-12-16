Se intensifican los operativos marinos contra la pesca ilegal



En este período del año se registra un incremento significativo del arribo de buques pesqueros extranjeros, provenientes principalmente del Indo-Pacífico y de las Islas Galápagos, atraídos por la zafra del calamar. Esta temporada de alta actividad pesquera se extiende desde comienzos de diciembre hasta mediados de 2026, y se prevé la presencia de más de 400 buques pesqueros, mayoritariamente de bandera china, aunque también de España, Portugal, Rusia, Vanuatu, entre otros países.

Por este motivo, desde comienzos de diciembre, la Armada Argentina lleva adelante la operación de vigilancia y control de los espacios marítimos “Mare Nostrum VI”, con el despliegue de unidades de superficie y aeronavales bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Las unidades, desplegadas en sectores estratégicos de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), tienen como objetivo controlar, vigilar y disuadir a la flota pesquera extranjera de realizar actividades ilegales dentro de la jurisdicción nacional.

Detección de una infracción en aguas jurisdiccionales

En el marco de esta operación, el 4 de diciembre, el patrullero oceánico ARA “Almirante Storni”, en coordinación con una aeronave P-3 Orion de la Aviación Naval, y bajo control operacional del Comando Conjunto Marítimo, detectó la presencia de un buque pesquero extranjero realizando actividad de pesca dentro de la ZEEA.

La anomalía fue informada a la Subsecretaría de Pesca de la Nación, para que proceda con las actuaciones correspondientes por pesca ilegal, en infracción a la legislación vigente.

De manera simultánea, la aeronave P-3 Orion efectuó tareas de Control de los Espacios Marítimos, brindando apoyo al patrullero oceánico mediante el sobrevuelo del área y la recolección de información y material probatorio necesario para constatar la infracción.

La Operación “Mare Nostrum VI” se desarrolla en un contexto de vigilancia intensificada y reafirma el compromiso de la Armada Argentina con el resguardo de los intereses marítimos nacionales, mediante una presencia operativa constante en áreas sensibles del Mar Argentino.

Operaciones Mare Nostrum

La serie de operaciones Mare Nostrum, iniciada a comienzos de 2025, constituye una política operativa sostenida de control y vigilancia del Mar Argentino, desarrollada bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Desde Mare Nostrum I hasta la actual Mare Nostrum VI, la Armada Argentina ha desplegado de manera progresiva unidades de superficie, aeronaves de vigilancia y exploración, y sistemas de comando y control, ampliando las áreas cubiertas y fortaleciendo la capacidad de detección, disuasión y respuesta frente a actividades no autorizadas en la ZEEA y sus áreas adyacentes.

Estos despliegues sucesivos permiten consolidar la presencia efectiva del Estado en el mar, mejorar la conciencia situacional marítima y contribuir de manera directa a la defensa de los recursos naturales, en coordinación con otros organismos del Estado y en el marco del Sistema de Defensa Nacional.