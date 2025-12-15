River se consagró campeón de la Messi Cup disputada en Miami

River Plate se consagró campeón de la Messi Cup tras vencer 2-0 al Atlético de Madrid en la final del certamen internacional de inferiores, disputado en Estados Unidos.

«El Millo» mostró autoridad y contundencia en el partido decisivo, que resolvió con dos goles de Bruno Cabral, figura de la final.

Los juveniles de River, los mejores en Miami

A lo largo del torneo, el equipo de Núñez dejó una imagen sólida y competitiva, con una identidad de juego clara y un marcado protagonismo.

River enfrentó y superó a rivales de enorme peso internacional como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea, confirmando su capacidad para competir de igual a igual ante las principales potencias del fútbol formativo internacional.

El recorrido hasta la final estuvo marcado por el buen trato de la pelota, la intensidad en la presión y la personalidad para afrontar partidos exigentes. En cada presentación, el conjunto argentino sostuvo una línea futbolística definida, que le permitió imponerse tanto desde lo táctico como desde lo anímico, aspectos fundamentales para alcanzar el título.

Desde la institución destacaron el orgullo que representa esta consagración para el club y para el trabajo que se realiza en las divisiones inferiores. La obtención de la Messi Cup reafirma el prestigio internacional de River en el plano formativo y respalda un proyecto que históricamente ha sido semillero de futbolistas para el primer equipo y para el fútbol mundial.