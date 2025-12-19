Reforma laboral llegará al recinto en febrero



Mientras la CGT llevaba a cabo la marcha en Plaza de Mayo, Patricia Bullrich se había reunido con Diego Santilli, Martín Menem y Javier Milei en Casa Rosada. De regreso al Senado, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta le ofreció a la oposición pasar a la firma el dictamen -sujeto a modificaciones-, pero se comprometió a llevarlo al recinto recién el 10 de febrero, en un segundo llamado a sesiones extraordinarias.

De esta manera, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que la sesión extraordinaria del próximo viernes 26 de diciembre quedará abocada solamente al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y a Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas obtuvieron la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves.

En la segunda jornada de tratamiento informativo del proyecto de ley de Modernización Laboral entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Trabajo y Previsión Social, los vocales presentes oyeron las posturas de los gerentes de plataformas digitales, quienes se manifestaron a favor del proyecto, y de trabajadores de moto, del universo cinematográfico y periodístico, en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

Según supo parlamentario.com, tras la cumbre entre la senadora con el ministro del Interior, el titular de la Cámara baja y el presidente de la Nación en Balcarce 50 de este jueves, desde el Gobierno nacional coincidieron en que debían levantar el pie del acelerador para evitar la caída de artículos o capítulos, tal como ocurrió con el XI del Presupuesto 2026 durante esta madrugada en la Cámara baja.

Ante la consulta del jefe de bloque de Convicción Federal, Fernando Salino, Patricia Bullrich adelantó que el segundo llamado a sesiones extraordinarias irá desde el lunes 3 de febrero al viernes 27. Del mismo modo, aclaró que en ese lapso se llevará a cabo la sesión que trate la Modernización Laboral y la modificación a Ley de Glaciares.