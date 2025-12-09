Racing y Estudiantes de La Plata jugarán la Final del Torneo Clausura 2025

Este fin de semana quedaron definidos los clasificados a la Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, que tandrá como protagonistas a Racing Club y Estudiantes de La Plata.

«La Academia» y «El Pincha» se medirán el sábado 13 desde las 21 horas en el estadio único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para conocer al próximo campeón del fútbol argentino.

Cómo llegan los finalistas

Racing llega a esta final tras eliminar a Boca por 1-0 en el cotejo disputado el pasado domingo, mientras que Estudiantes hizo lo propio ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el clásico de su ciudad, también ganando con mismo resultado.

Si se toman en cuenta los 218 partidos oficiales, el conjunto de Avellaneda lidera los enfrentamientos con 84 triunfos, mientras que el cuadro platense logró imponerse en 77 oportunidades. En tanto, la igualdad se hizo presente en 57 ocasiones.

No obstante, el ‘León’ tiene el apartado a favor de que consiguió quedarse con la victoria la única vez que ambos se vieron las caras en una final, más precisamente en la del campeonato Metropolitano de 1967.

Asimismo, Estudiantes también cuenta con la ventaja de que, en los cuatro cruces entre Eduardo Domínguez, entrenador del ‘Pincha’, y Gustavo Costas, director técnico de Racing, es el DT nacido en Lanús quien lidera la batalla de forma invicta con tres triunfos y un empate.

