Puerto Madryn tendrá su propio “mercadillo Navideño”



Del 19 al 21 de diciembre, en la Casa de la Cultura ubicada en Roque Sáenz Peña 86 de Puerto Madryn, se realizará una nueva edición del “Mercadillo Navideño”.

En los horarios de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 21:30 horas, artistas, artesanos, productores y emprendedores locales dispondrán de sus producciones para el público en general.

Convocatoria

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad anunciaron que se dispondrán quince espacios destinados a quienes deseen exponer y comercializar producciones vinculadas a la temática navideña. Las bases y condiciones podrán consultarse en la Mesa de Entradas de la Casa de la Cultura, donde también podrán completar el correspondiente formulario de inscripción.

Las propuestas deberán presentarse en la Mesa de Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal (Belgrano 206) desde el viernes 28 de noviembre y hasta el jueves 11 de diciembre de 2025 inclusive, en el horario de 08 a 12 horas. Las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por la secretaria de Gobierno, Dra. Leila Zanette; el subsecretario de Cultura, Prof. Diego Lacunza; y la directora de Ceremonial, Patricia Blanco.

Es importante destacar que no se permitirá la reventa de productos. Solo podrán comercializarse artículos que tengan una relación directa y evidente con la Navidad (sus símbolos, colores, tradiciones o festividades), debiendo exhibir motivos navideños explícitos. Quedará prohibida la venta de productos genéricos o de uso cotidiano que no hayan sido adaptados o creados específicamente para esta edición del Mercadillo.