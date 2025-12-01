Puerto Madryn recibe hoy a más de 600 especialistas en ciencias del mar de todo el país



Este lunes 1 de diciembre comenzarán en Puerto Madryn las XII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y XX Coloquio de Oceanografía, un evento de carácter nacional e internacional que tendrá como sedes al CCT CONICET-Cenpat, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad del Chubut y la Universidad Tecnológica Nacional.

Las jornadas cuentan con más de 600 inscriptos y el acto de apertura tendrá lugar a las 9 horas en el Salón Casino del hotel Rayentray y participarán autoridades municipales, provinciales y nacionales.

Las jornadas

El lema de este encuentro será “Los océanos, un mar de oportunidades para nuestro futuro”, donde diversos especialistas nacionales e internacionales abordarán temas claves relacionados con la oceanografía física, química y biológica; biodiversidad y conservación marina; biología marina; geología marina; ciencias humanas relacionadas con el océano; contaminación marina; estuarios y costas; acuicultura y pesquerías; cambio climático; gestión costera y marina; tecnología y paleoceanografía.

La Comisión Organizadora está conformada por miembros del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR-CONICET), Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad del Chubut, Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-UBA-CONICET), y Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF-CONICET).

A lo largo de cinco días se realizarán sesiones temáticas, charlas magistrales, cursos de posgrado y de extensión, mesas redondas y talleres.

La información completa sobre las jornadas, como así también las circulares se pueden consultar en la web https://www.unp.edu.ar/XIIJNCM/ (Fuente: CONICET)