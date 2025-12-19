Puerto Madryn presentó el plan “Verano Seguro”



La Municipalidad de Puerto Madryn junto al gobierno provincial presentaron el plan de Seguridad “Verano Seguro” que incluye las estrategias y operativos que se llevarán adelante para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los turistas que visiten la ciudad del Golfo.

Durante la presentación estuvieron el intendente Gustavo Sastre; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, así como jefes de la Unidad Regional Puerto Madryn: autoridades de la Armada Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina; funcionarios municipales y representantes de instituciones locales.

En un trabajo mancomunado entre distintos estamentos municipales, provinciales y nacionales, se planifican operativos de control para la temporada enmarcadas en el Plan “Verano Seguro” que tienen el objetivo de establecer criterios de intervención y mejorar los niveles de respuesta ante situaciones de emergencia.

A través de este esquema general, se acordó fortalecer el trabajo en conjunto en zonas estratégicas, se incluyó al sector privado para que puedan brindar información sobre las medidas de seguridad a los visitantes teniendo en cuenta el arribo de cruceristas, para el caso de la ciudad de Puerto Madryn.

Además en el marco del “Plan Verano Seguro”, la Policía del Chubut buscará evitar delitos contra la propiedad y contra la integridad física de las personas ante infracciones al Código de Convivencia Ciudadana y a las leyes nacionales y provinciales. Mientras que la Agencia Provincial de Seguridad Vial llevará adelante controles de alcoholemias junto a los distintos municipios.

“La carne está toda en el asador y el resultado no puede ser otro que óptimo, como fue el año pasado” expresó el Ministro de Seguridad, quien añadió “queremos, que la gente venga, disfrute de estas bellezas naturales de la perla del sur y que pueda irse con una con una visión de la calidez, que estamos para cuidarlo y para que disfruten”.

Comunidad segura

El intendente expresó que en la ciudad “los personalismos han quedado de lado hace mucho tiempo y sí somos uno solo, cuando entendemos que el deber nuestro es trabajar y velar por la seguridad de los integrantes de una comunidad”.

Ejemplificó que “hace 2 días tuvimos más de 7 mil turistas recorriendo Puerto Madryn y no hemos tenido una sola queja. No es casualidad. Es el trabajo que se viene realizando año tras año y que venimos realizando en conjunto hace varios meses para llegar hoy y al lanzamiento de este operativo” explicó Sastre.

Para concluir reiteró que “nosotros estamos para prevenir, para trabajar de antemano y para tratar de achicar al máximo los márgenes de error y los márgenes que nos pueden hacer pasar un mal momento, no solamente a quienes trabajamos en estos todos los días, sino a cualquier vecino en la ciudad”.