Prisión preventiva por amenazas con arma en Esquel



El juez Jorge Criado dispuso la apertura de la investigación por seis meses y dictó prisión preventiva por peligro de entorpecimiento. Conforme el planteo de la Fiscalía de Esquel, representada por la funcionaria Camila Sánchez Almirón, bajo la dirección de la fiscal jefa María Bottini.

La Fiscalía avanzó en el caso por amenazas con arma blanca, durante la audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada ante el juez Jorge Criado. El imputado durante la audiencia de control de detención fue asistido por la defensora pública Laura Carpinetti.

El caso ocurrió el 2 de diciembre de 2025, alrededor de las 13:55 horas, cuando el imputado habría amenazado con un cuchillo tipo serrucho de aproximadamente 17 centímetros a un vecino que caminaba por Pasaje Salta de Esquel, obligándolo a refugiarse en una vivienda cercana. Minutos después, personal policial localizó al sospechoso en la zona, donde fue detenido y se secuestró el arma blanca.

Durante la audiencia de control de detención, la funcionaria, Camila Sánchez Almirón fundamentó la necesidad de aplicar prisión preventiva debido al riesgo de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y la relevancia de proteger tanto a la víctima como al testigo para garantizar que puedan declarar sin presiones. También solicitó la apertura formal del proceso por el término de seis meses.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Jorge Criado resolvió abrir la investigación y dictar 15 días de prisión preventiva, entendiendo acreditado el peligro procesal señalado por la Fiscalía. Además, dispuso la prohibición de contacto y acercamiento del imputado tanto hacia la víctima como hacia el testigo por 60 días.