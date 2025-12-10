Presentó un documental sobre un campamento militar emplazado durante la Campaña del Desierto

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas “Dra. Florencia del Castillo Bernal” (IPCSH-CONICET) presentó este domingo el documental “Campamento Villegas/Corral Charmata”, una producción que reconstruye un hallazgo histórico, arqueológico y geográfico ubicado en un recodo del río Chubut, cercano a la localidad de 28 de Julio.

El sitio remite a los acontecimientos de 1883, cuando la expedición comandada por Lino Oris de Roa mantuvo cautivas a más de 60 personas pertenecientes a los grupos de Foyel e Inacayal, antes de su traslado forzoso a la isla Martín García. En ese entonces, el lugar formaba parte del territorio del cacique Sakamata y funcionaba como corral ganadero y punto de comercio vinculado a la Colonia Galesa.

La proyección se realizó en el Salón Comunitario de 28 de Julio y contó con la presencia del jefe comunal Luka Jones, además de integrantes de comunidades mapuche tehuelches del valle y la meseta.

El trabajo es resultado de una investigación interdisciplinaria llevada adelante por Matías Chávez, Verónica Schuster, Alfredo Ardiles, Sebastián Pérez Parry y Julio Vezub; con Diego Núñez de la Rosa a cargo de la cámara y edición, y Lucas Bandieri en video aéreo y cartografía. La producción estuvo a cargo del equipo de Archivos Fuegopatagónicos del IPCSH-CONICET, con apoyo del Instituto de Diversidad y Evolución Austral del CONICET, el Laboratorio de Problemáticas Socioambientales de la UNPSJB y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.

El documental busca evidenciar el uso del paraje como campamento militar de detención de personas mapuche y tehuelche, analizar las transformaciones del paisaje e interpretar las prácticas de invasión y captura durante la denominada “Conquista del Desierto”, a partir de fuentes documentales y testimonios.

Sobre el recorrido de la obra, el investigador del IPCSH Julio Vezub señaló que la primera presentación, realizada en el Congreso de Historia en Trevelin, tuvo una muy buena repercusión. “Decidimos retomar el ciclo por el km 0 de los acontecimientos, en 28 de Julio, invitados por la Municipalidad. Luego, continuaremos en marzo en la sede Trelew de la UNPSJB y en el CENPAT-CONICET en Puerto Madryn”, indicó.

Además, remarcó el interés por recibir aportes de especialistas de otras disciplinas, ya que “hay mucho para observar y consultar en el plano geológico, hídrico y ecológico, entre otros”.