Presentaron otra edición del programa Verano, mar y libros



A partir del 16 de enero de 2026, en Puerto Madryn regresa el ciclo de autores “Verano, mar y libros”, una de las propuestas culturales más esperadas del verano, que tendrá lugar en el Ecocentro.

En su quinta edición, el ciclo contará con la participación de reconocidos escritores y escritoras como Silvia Iglesias, Liliana Ancalao, Viviana Ayilef, Guillermo Martínez, Martín Sivak y Florencia Etcheves, quienes dialogarán con el público sobre sus obras, trayectorias y los distintos universos literarios que los atraviesan.

Las charlas se realizarán todos los viernes a las 20 horas, con el ingreso libre y gratuito. Las entradas podrán retirarse de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, en la Casa de la Cultura (Roque Sáenz Peña 86), durante la semana previa a cada encuentro.

Conferencia de prensa

En la presentación oficial del ciclo, el subsecretario de Cultura, Diego Lacunza, destacó la continuidad de esta propuesta que promueve el encuentro entre autores y lectores, consolidándose como un espacio de referencia cultural tanto para la comunidad local como para quienes visitan la ciudad durante la temporada estival. Del encuentro participaron también, en representación de LU17, Martín Berrade y Pablo Lopresti, el asesor literario y Valeria Lightowler, en representación de la firma Aluar.

Cronograma

– 16 de enero: La poeta, profesora de Letras y periodista Silvia Iglesias presentará su nuevo libro de poesía “Papá”.

– 23 de enero: Las poetas Liliana Ancalao y Viviana Ayilef dialogarán sobre sus trayectorias, la poesía patagónica, su presente, desafíos y proyección.

– 30 de enero: Guillermo Martínez, uno de los escritores argentinos más leídos y premiados a nivel internacional, recorrerá su obra y universo narrativo.

– 6 de febrero: El escritor, periodista y sociólogo Martín Sivak presentará su novela “La llorería” y abordará su producción de ficción y no ficción.

-13 de febrero: La escritora y periodista Florencia Etcheves hará referencia a su novela “La cocinera de Frida” y a sus reconocidas novelas policiales.