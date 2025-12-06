¿Por qué los perros nos dan la pata?



Una cosa es que un perro adiestrado nos dé la pata cuando se lo pedimos, y otra muy distinta que lo haga por iniciativa propia. Esa diferencia, aparentemente sutil para el ojo humano, es esencial desde la perspectiva animal y revela mucho sobre cómo los perros se comunican con nosotros y con su entorno.

Las patas como lenguaje corporal

Quien convive con un perro sabe que sus patas son casi un lenguaje propio: pueden posar una sobre el brazo de su humano, empujar suavemente una pierna, dar un leve toque en el muslo o incluso rascar con insistencia para reclamar atención.

No existe una sola manera de hacerlo ni un único motivo detrás del gesto. Lo que sí hay es una intención comunicativa clara. Los perros no mueven sus patas al azar: las utilizan para expresar lo que no pueden decir con palabras.

Origen instintivo del gesto

En su forma más básica, el movimiento de la pata está asociado a la supervivencia. Los cachorros lo hacen al nacer, empujando el vientre de su madre para estimular la producción de leche.

Con el tiempo, este acto reflejo se transforma en una herramienta social: el perro aprende que al levantar la pata “ocurre algo”. Así, muchos adultos lo emplean para pedir comida, reclamar atención o mostrar afecto. Pero reducirlo a una simple demanda sería quedarse corto: la pata también expresa emociones complejas, desde la ansiedad hasta la ternura.

Una forma básica de comunicación

Según especialistas en comportamiento animal, poner una pata sobre alguien no es un hábito aprendido al azar, sino un vestigio de la comunicación más primitiva del perro.

Los canes no disponen de manos, pero sí de un repertorio corporal complejo que incluye la mirada, la postura, las orejas, la cola… y, por supuesto, las patas. Usarlas les permite iniciar contacto, pedir algo o establecer vínculo.

Contexto y significado

En la práctica, muchas veces se interpreta como una solicitud, un perro puede posar la pata sobre el brazo de su cuidador porque quiere jugar; puede hacerlo porque desea salir; o simplemente porque busca cercanía y afecto.

El gesto suele acompañarse de una mirada sostenida, movimiento de cola o cambios en la postura corporal, reforzando el mensaje.

El poder del contacto físico

Los perros aprenden pronto que el contacto físico tiene un efecto directo: si tocan, alguien responde. Esa asociación, reforzada una y otra vez, convierte el gesto en una herramienta eficaz de comunicación.

A veces el mensaje es tan simple como “mírame”. En esos casos, los etólogos recomiendan redirigir el comportamiento hacia alternativas positivas: un paseo, un juguete de búsqueda o unos minutos de atención dirigida.

Señales de afecto o de alerta

No todo gesto de la pata significa lo mismo. El contexto es clave; un perro relajado que apoya la pata mientras recibe caricias puede estar mostrando afecto y confianza. Si el gesto aparece acompañado de tensión corporal, mirada desviada o respiración acelerada, puede indicar nerviosismo o incomodidad.

Levantar una pata sin tocar nada puede ser signo de alerta o estrés.

Usar la pata para empujar, en lugar de acariciar, puede expresar deseo de distancia.

Interpretar correctamente estas señales requiere observar el conjunto del lenguaje corporal y no solo el movimiento aislado.

La pata como vínculo afectivo

Más allá de las necesidades o el estrés, muchos perros utilizan la pata como una forma de contacto afectivo. Apoyarla sobre el brazo o la pierna del humano, especialmente durante una caricia o un momento de descanso, debe entenderse como una manifestación de apego.

Estudios neuroquímicos han demostrado que el vínculo entre perro y persona activa neurotransmisores como oxitocina, serotonina y dopamina, los mismos que refuerzan los lazos sociales en humanos. En este contexto, la pata no pide nada: simplemente ofrece compañía.

Cuando observar más de cerca

Un perro que insiste en tocar, rascar o empujar puede estar mostrando frustración, ansiedad o incluso dolor físico. En esos casos, lo recomendable es consultar con un veterinario o especialista en conducta canina para descartar causas médicas o emocionales.

El gesto de la pata es mucho más que una acción simpática: es un lenguaje corporal cargado de significado. Puede expresar afecto, necesidad, alerta o incomodidad, y su interpretación depende del contexto y del resto de señales del cuerpo.

Entenderlo nos permite fortalecer el vínculo con nuestros perros y responder de manera adecuada a sus necesidades emocionales y físicas.