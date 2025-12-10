Petroleros convocan a Comodoro a defender ante la desinversión y abandono de YPF

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut convocó a una movilización general para el próximo lunes en la Administración de Kilómetro 3, con el objetivo de enviar un mensaje contundente a YPF por lo que considera un proceso de abandono de Comodoro Rivadavia tras casi 120 años de explotación petrolera.

El principal foco del conflicto es la venta del yacimiento Manantiales Behr, el más productivo de la zona, por un monto de 500 millones de dólares. Según expresó el dirigente, esos fondos “se van de la Cuenca sin dejar ninguna inversión a cambio, dejando a Comodoro desamparada”.

En ese marco, fue especialmente crítico con el presidente de YPF, Horacio Marín, al señalar que la nueva operadora, Rovella Energía, no ha informado cuáles serán sus planes de inversión ni cómo se afrontará el pasivo ambiental. Para el gremio, esta falta de precisiones sugiere que la empresa se estaría llevando el capital sin compromisos futuros con la región.

El referente sindical calificó como “un cuento chino” las promesas en torno al tratamiento del pasivo ambiental y sostuvo que la ausencia de transparencia indicaría que el comprador estaría siendo condicionado por YPF. En ese sentido, afirmó que la empresa quedaría en una posición de “esclavo del sistema”.

Desde el sindicato remarcaron que la defensa de la Cuenca del Golfo San Jorge debe ser un compromiso de toda la comunidad, ya que el futuro económico de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia depende directamente de estas decisiones. La movilización busca exigir claridad sobre el destino de los fondos y asegurar que la ciudad no quede sin recursos tras la desinversión de la empresa estatal.

“El día lunes se va a movilizar toda la gente y vamos a ver si podemos movilizar todo Comodoro Rivadavia en defensa del último yacimiento productivo que tiene, como lo es Manantiales Behr. Creo que la defensa la tenemos que hacer entre todos, no entre uno o dos”, expresó.

Además, volvió a cuestionar la fuga de capitales y la falta de inversión por parte del comprador. “Se está llevando 500 millones de dólares por la venta de Manantiales y lo que está dejando hoy es prácticamente una ciudad desamparada”, remarcó.

También apuntó contra la falta de información sobre el destino de las futuras inversiones: “El nuevo mandato que tiene esta operadora de no decir dónde va a ir la inversión, de no decir los números que tiene para invertir en la Cuenca, lo único que justifica son los 500 millones de dólares que se lleva Marín a Vaca Muerta”.

Al referirse a las condiciones en que se concretó la venta, fue aún más explícito: “Si vos estás comprando no te pueden poner condiciones y, si te las ponen, o sos un esclavo dentro del sistema, o tu jefe no va a estar acá, va a estar en Neuquén. Eso es lo que indica lo que está pasando ahí”.

Sobre el pasivo ambiental y la responsabilidad de YPF, señaló que “hay que sentarse a hablar con el Gobernador y decirle que el camino no estaba ahí, sino en tener reuniones para ver la inversión y garantías de la nueva operadora en la Cuenca, y resulta que hoy en día no hay nada concreto que diga qué van a dejar para Comodoro”.

Finalmente, al referirse al retiro de la petrolera estatal, sostuvo que “la ciudad creció en base a lo que era la empresa, y hoy termina siendo una venta enorme lo que hace Marín, queriendo ocultarnos todas las cartas a nosotros y mostrando solo lo que él quiere que salga a la luz”.