Pesca y CAPIP firman convenio en el marco del Programa del Mar a la Mesa



La Secretaría de Pesca de Chubut y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), firmaron el lunes 1 de diciembre un convenio específico destinado a formalizar la donación de productos pesqueros que se destinan a los comedores escolares y comunitarios incluidos en el Programa “Del Mar a la Mesa”.

La firma, efectuada en las instalaciones del organismo pesquero local, fue encabezada por el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche y, el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente.

Al respecto, el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche señaló que “el programa responde a un interés interinstitucional de potenciar la implementación del pescado en la dieta de escuelas y, en ese contexto, había que formalizar la parte práctica del abastecimiento que es lo que firmamos hoy”.

“Específicamente el acuerdo regulariza la entrega de productos, principalmente merluza y langostino, en formato congelado, en las cantidades y condiciones que se establezcan en los anexos técnicos correspondientes” describió al tiempo que agregó que “eso siempre estará supeditado a la disponibilidad de producto, es decir que no implica una obligación para las empresas asociadas”.

Finalmente, el funcionario indicó que “desde la cartera a mi cargo vamos a estar efectuando un importante trabajo relacionado a trazabilidad y calidad de los recursos, obviamente en coordinación con las autoridades sanitarias competentes”.

Trabajo conjunto

Por su parte, el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente dijo: “Creemos fuertemente que el trabajo mancomunado es la única opción para obtener buenos resultados y, este proyecto da cuenta de eso”.

“Nosotros coordinamos el aporte de los empresarios que colaboran a través de la responsabilidad social empresaria, permitiendo que este programa impulse verdaderos cambios de hábitos alimentarios desde la infancia”, cerró.

El convenio tendrá una duración de un año y se podrá prorrogar automáticamente por igual periodo, de acuerdo a las necesidades y el impacto en las instituciones sociales beneficiadas.

El Programa

Del Mar a la Mesa es un proyecto interinstitucional que busca la implementación del pescado en la dieta de escuelas, comedores, merenderos y casas tuteladas, mediante la articulación entre organismos públicos y privados, fortaleciendo las políticas de nutrición.

Fue firmado en el mes de octubre, integrando las áreas de educación, salud y producción pesquera del gobierno del Chubut, junto al municipio de Rawson y empresas locales.

Además de la incorporación del pescado en los menús, el plan incluye el dictado de talleres de seguridad alimentaria para el personal de cocina, con el objetivo de asegurar la correcta manipulación de la materia prima.