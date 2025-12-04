Nueva edición de la Semana del Tango en Puerto Madryn



Del sábado 6 al domingo 14 de diciembre, Puerto Madryn será nuevamente el punto de encuentro para artistas, bailarines, músicos, investigadores y amantes del tango de toda la región. Durante nueve días, distintos espacios culturales y emblemáticos de la ciudad serán escenarios de milongas, conciertos, charlas, cine, presentaciones especiales y talleres abiertos, ofreciendo propuestas gratuitas y accesibles para toda la comunidad.

Esta edición de la Semana del Tango apuesta no solo a difundir el tango en sus múltiples lenguajes, sino también a rescatar su historia, su poética y su vínculo profundo con la identidad colectiva y la memoria cultural de la Argentina.

La programación reúne a voces y músicos locales, referentes del género, docentes y agrupaciones que vienen trabajando hace años en la formación y difusión del tango en la Patagonia.

Sábado 6

21 horas- Teatro del Muelle, Rawson 60

Patricia Achu en Concierto, acompaña al piano Juan Meisen. Apertura íntima y emotiva a cargo de una de las voces más representativas de la región, junto al pianista y arreglador Juan Meisen.

Lunes 8

19 horas- Casa de la Cultura – Roque Sáenz Peña 86

Charla “Tango e Historia” – Juan Meisen. Presentación de “A Mares Tango”. Encuentro para reflexionar sobre los orígenes del género, su evolución y su vínculo con la identidad local.

Martes 9

19 horas- Casa Hulpe – Roca 681

Tango, Café y Poesía. Una velada que combina música, lectura y encuentro, recuperando la atmósfera bohemia del tango.

Miércoles 10

20 horas- Parador Municipal

Milonga. Encuentro de baile abierto para toda la comunidad con la participación de bailarines locales.

20 horas- Quemehuencho – Roque Sáenz Peña 212

Tangos en Vivo: Osvaldo Bustos. Presentación especial de uno de los referentes del tango patagónico.

Jueves 11

11 horas- Plaza Piazzolla – España y Mendoza

Acto Conmemorativo Oficial

18 a 20 horas- Casa de la Cultura – Roque Sáenz Peña 86

Milonga y Clase Abierta. Presentación en vivo de Rubén Tedeschi, Patricia Achu y Grisel Martínez

Viernes 12

19 horas- Casa de la Cultura – Roque Sáenz Peña 86

Taller “Dejame plantada” (La botánica del tango). A cargo de Marina Richeri

21 horas- Espacio INCAA – Teatro La Rosada – Paulina Escardó 187

Tango y Cine: proyección del documental “San Pugliese”

Sábado 13

21 horas- Terminal – Dr. Ávila 350

Milonga y Taller de Tango

Domingo 14

19 horas- Teatro La Rosada – Paulina Escardó 187

Cierre del Taller Municipal de Tango

21 horas- Teatro del Muelle – Rawson 60

Concierto “Desde el arrabal” – Marcato