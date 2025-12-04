Nueva edición de la Semana del Tango en Puerto Madryn
Del sábado 6 al domingo 14 de diciembre, Puerto Madryn será nuevamente el punto de encuentro para artistas, bailarines, músicos, investigadores y amantes del tango de toda la región. Durante nueve días, distintos espacios culturales y emblemáticos de la ciudad serán escenarios de milongas, conciertos, charlas, cine, presentaciones especiales y talleres abiertos, ofreciendo propuestas gratuitas y accesibles para toda la comunidad.
Esta edición de la Semana del Tango apuesta no solo a difundir el tango en sus múltiples lenguajes, sino también a rescatar su historia, su poética y su vínculo profundo con la identidad colectiva y la memoria cultural de la Argentina.
La programación reúne a voces y músicos locales, referentes del género, docentes y agrupaciones que vienen trabajando hace años en la formación y difusión del tango en la Patagonia.
Sábado 6
21 horas- Teatro del Muelle, Rawson 60
Patricia Achu en Concierto, acompaña al piano Juan Meisen. Apertura íntima y emotiva a cargo de una de las voces más representativas de la región, junto al pianista y arreglador Juan Meisen.
Lunes 8
19 horas- Casa de la Cultura – Roque Sáenz Peña 86
Charla “Tango e Historia” – Juan Meisen. Presentación de “A Mares Tango”. Encuentro para reflexionar sobre los orígenes del género, su evolución y su vínculo con la identidad local.
Martes 9
19 horas- Casa Hulpe – Roca 681
Tango, Café y Poesía. Una velada que combina música, lectura y encuentro, recuperando la atmósfera bohemia del tango.
Miércoles 10
20 horas- Parador Municipal
Milonga. Encuentro de baile abierto para toda la comunidad con la participación de bailarines locales.
20 horas- Quemehuencho – Roque Sáenz Peña 212
Tangos en Vivo: Osvaldo Bustos. Presentación especial de uno de los referentes del tango patagónico.
Jueves 11
11 horas- Plaza Piazzolla – España y Mendoza
Acto Conmemorativo Oficial
18 a 20 horas- Casa de la Cultura – Roque Sáenz Peña 86
Milonga y Clase Abierta. Presentación en vivo de Rubén Tedeschi, Patricia Achu y Grisel Martínez
Viernes 12
19 horas- Casa de la Cultura – Roque Sáenz Peña 86
Taller “Dejame plantada” (La botánica del tango). A cargo de Marina Richeri
21 horas- Espacio INCAA – Teatro La Rosada – Paulina Escardó 187
Tango y Cine: proyección del documental “San Pugliese”
Sábado 13
21 horas- Terminal – Dr. Ávila 350
Milonga y Taller de Tango
Domingo 14
19 horas- Teatro La Rosada – Paulina Escardó 187
Cierre del Taller Municipal de Tango
21 horas- Teatro del Muelle – Rawson 60
Concierto “Desde el arrabal” – Marcato