No hallaron ADN de terceros en la camioneta de Pedro Kreder



Crece el misterio en la desaparición de los jubilados Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), ya que luego de los análisis de datos genéticos que se reconstruyeron de las muestras relevadas en la camioneta Toyota Hilux de Pedro que quedó abandonada y cerrada con cierre centralizado en el cañadón de Puerto Visser, no se habrían hallado rastros de ADN de terceros.

Los análisis, se habían demorado en el Laboratorio Regional Forense de la Procuración Fiscal a partir de que la muestra era muy baja, lo que demandó un trabajo exhaustivo de unos 40 días.

Una vez reconstruida toda la información genética relevada en la camioneta de Kreder, se realizaron comparaciones y al menos de lo que surgió en las pericias no hay datos de terceros, sino que solo hay patrones que corresponden a Kreder y Morales. “Todo indica que se habrían perdido” explica una de los investigadores, aunque no se descarta ninguna línea de investigación. Esa fue siempre la primera hipótesis que tenían los rastreadores de Búsqueda de Personas por lo que se montó todo un operativo de búsqueda en la zona tratando de hallar a los jubilados tanto con búsqueda, por mar, cielo y tierra, con sobrevuelos de helicópteros, avionetas, drones nocturnos y drones especializados para búsqueda en terrenos difíciles.

La búsqueda por más de 40 días con perros rastreadores, personal especializado que buscó en sumideros con cuerdas, rastrillajes de la Policía Montada y equipos especiales de la Policía y Bomberos, y rastrillajes por la costa, no arrojaron resultados positivos lo que torna la desaparición de los jubilados en un verdadero misterio por estos días.

Pedro Kreder y Juana Morales, están desaparecidos desde el 11 de octubre pasado y por eso el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes puedan aportar datos de la pareja de jubilados desaparecida, cinco millones por cada desaparición.