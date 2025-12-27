Muere un joven al caer de un edificio en Puerto Madryn



Un joven de 21 años murió tras caer desde un edificio de calle 9 de Julio en Puerto Madryn.

Vecinos observaron un cuerpo tendido en la vereda y dieron aviso a la Policía. Minutos después, personal policial y servicios de emergencia arribaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del joven.

Tras constatar la muerte, efectivos policiales aislaron el sector y dispusieron el corte del tránsito mientras se realizaban las tareas periciales.

La causa quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte y confirmar si se trató efectivamente de un accidente.