Mercadillo Navideño en Puerto Madryn



Este fin de semana en la Casa de la Cultura de Puerto Madryn, se lleva a cabo la primera edición del “Mercadillo Navideño”. La propuesta tiene como objetivo generar un espacio para que emprendedores y emprendedoras puedan exponer y comercializar productos vinculados exclusivamente a la temática navideña, fortaleciendo la identidad cultural y las tradiciones propias de esta época del año.

El Mercadillo funcionará en el horario de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 21:30, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Cabe destacar que no estará permitida la venta de productos en reventa, únicamente se autorizará la exposición y comercialización de productos que mantengan una relación directa e inconfundible con la Navidad, sus símbolos, colores, tradiciones o festividades.

Asimismo, los productos deberán exhibir motivos navideños explícitos, quedando prohibida la venta de artículos genéricos o de uso cotidiano que no hayan sido adaptados, intervenidos o creados específicamente para la temporada navideña, como así también la comercialización de productos industriales.