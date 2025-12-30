AEROPUERTO - ESQUEL - OBRAS

Llaman a licitación para la obra de modernización del aeropuerto de Esquel


Se realizó el llamado a licitación para la obra de modernización del aeropuerto de Esquel. Recientemente, el gobernador del Chubut manifestó la importancia de avanzar con la renovación y remodelación del aeropuerto de Esquel, una obra que permanecía suspendida por decisión del Gobierno Nacional. En este sentido, Ignacio «Nacho» Torres expuso una serie de mejorías en materia de conectividad, turismo y seguridad que implicarían el reinicio de esta obra, destacando que “es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la provincia”.

En consecuencia a este reclamo, desde Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) indicaron que ya se encuentra disponible en el sitio web www.aeropuertosargentina.com la licitación “EQS5230-Estacionamiento”, correspondiente al parking, la primera etapa de una obra que también contempla la aeroestación y, finalmente, la nueva torre de control.

Cabe mencionar que el presupuesto oficial es de $2.883.404.575,49, y las ofertas para esta primera instancia se recibirán hasta el martes 27 de enero a las 11:30.

Para acceder a la documentación licitatoria se deberá ingresar al sitio web de Aeropuertos Argentina 2000. Asimismo, en el sitio se encuentran disponibles las vías de contacto de la responsable de esta licitación para aclaraciones, recepción y apertura de ofertas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Automoto Club, Minicross, puerto madryn

Puerto Madryn se apunta como sede del Latinoamericano de Minicross 2026
Etiquetas: BCRA, economia, reservas

Las reservas subieron USD 11.500 millones en 2025
Etiquetas: menores desaparecidas, puerto madryn

Aparecieron las menores que eran buscadas en Puerto Madryn