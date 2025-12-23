La UNPSJB dictará dos cursos durante febrero en Madryn

Durante el mes de febrero, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) dictará dos cursos de posgrado en bioinformática en la sede Puerto Madryn, fortaleciendo la formación de recursos humanos en áreas estratégicas para el sistema científico-tecnológico.

El primero de ellos, titulado “Introducción a la bioinformática en entorno Linux”, se desarrollará del 2 al 6 de febrero de 2026, con una carga horaria total de 40 horas. El curso estará a cargo del Dr. Leandro A. Becker y contará con la coordinación de la Dra. Rita M. López Laphitz, y está orientado a brindar herramientas básicas para el trabajo bioinformático en sistemas operativos Linux.

La segunda propuesta corresponde al curso “Herramientas bioinformáticas para análisis transcriptómicos”, que se dictará del 9 al 13 de febrero de 2026, también con una carga horaria de 40 horas. En este caso, el equipo docente estará integrado por el Dr. Leandro A. Becker, quien además se desempeña como coordinador, y la Dra. Rita M. López Laphitz, abordando metodologías y aplicaciones específicas para el análisis de datos transcriptómicos.

Ambos cursos están destinados a estudiantes de posgrado, doctorandos y profesionales del ámbito científico, con un arancel de $100.000 para doctorandos de la UNPSJB y $120.000 para externos. Las actividades se realizarán de manera presencial en la UNPSJB sede Puerto Madryn, y las personas interesadas pueden realizar consultas o solicitar información adicional escribiendo al correo electrónico: [email protected].