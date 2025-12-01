La Municipalidad de Puerto Madryn presentó su campaña estival

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ente Mixto de Promoción Turística presentaron la Campaña Promocional para la Temporada de Verano 2026 con el lema “Tenemos todo lo que no todos tienen”.

La propuesta ya comenzó a desplegarse en distintos puntos del país para fomentar el turismo nacional en la próxima temporada estival, con descuentos y promociones vigentes.

Lema 2026

La nueva campaña integral de verano 2025/26 fue desarrollada por la agencia Humo Rojo, que se lanzó a través de la plataforma de comunicación estratégica de la marca co-creada con el Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn, Planeta Madryn.

Con el concepto “Tenemos todo lo que no todos tienen”, desde la Comuna explicaron que “se celebra la diversidad inagotable de experiencias que ofrece Puerto Madryn. Desde su fauna única y sus deportes acuáticos hasta sus playas extensas, mar calmo, gastronomía de primer nivel, infraestructura moderna y una energía natural que no se encuentra en ningún otro lugar”.

La presentación

Cecilia Pavia, secretaria de Turismo y presidenta del Ente Mixto de Promoción Turística, encabezó la presentación junto a miembros del Directorio y autoridades de distintas instituciones relacionadas con la actividad en la ciudad.

También estuvieron presentes representantes de distintos medios de comunicación, tradicionales y digitales, quienes conocieron cómo se promocionará uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia de cara al verano que se inicia en pocos días.

“Este posicionamiento estratégico nace de una verdad muy simple: Madryn tiene una combinación que pocos destinos pueden ofrecer. Decidimos, junto con el equipo del Ente de Promoción Turística de Madryn, trabajar sobre una verdad inobjetable del destino y hacerlo con un tono fresco y cercano. La campaña dispara múltiples estímulos en distintas plataformas para construir un mensaje diferenciador”, expresó Tata Varela, CEO & Founder de Humo Rojo.

Con piezas audiovisuales, radiales, contenido digital y presencia en medios especializados, la campaña apuesta a mostrar un destino plural y sorprendente, donde cada visitante puede construir su propia experiencia.

Pavia destacó en el encuentro que “la campaña creativa refleja el espíritu de Madryn: cercano, real y diverso. Nos gustó partir de las dudas y deseos que todos tenemos antes de viajar porque en Madryn cada una de esas preguntas encuentra una respuesta. Es un destino donde todo convive, la naturaleza, la aventura, el descanso y la gastronomía. Y eso es lo que queremos mostrar con orgullo.”