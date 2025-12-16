La inflación en turismo estuvo a la par de la media nacional



El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) publicó los datos que dejó la inflación, a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en noviembre, en donde el turismo se equiparó con la media general: ambas secciones tuvieron el 2,5 %. Sin embargo, en comparación con octubre, la rama que representa al sector tuvo una leve alza.

Con un feriado importante en el medio y con una tarifa más cercana a la temporada de verano, era esperable un aumento en los precios. Sin embargo, a pesar de este condicionante, el más alto durante el último mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que alcanzó un 3,4 %. Por su parte, Transporte tuvo un 3 % mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas mantuvo un 2,8%.

Los siguientes que se sumaron a esto fueron Comunicación y Bienes y servicios varios, que rondaron el 2,7% y 2,5%. Seguido de la media general y la parte que le corresponde al sector, Recreación y Cultura tuvo un 2,4%, al igual que Salud. Al final estuvieron Educación, con 2,2%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 1,2%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,1%; y Prendas de vestir y calzado, con 0,5%.

La variación interanual también se vio afectada

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Nivel General Nacional, publicado por el INDEC, registró una variación mensual del 2,5% en noviembre de 2025. Este valor representa una leve aceleración respecto al mes anterior (octubre de 2025, 2,3%) y se ubica por debajo del pico del periodo, que fue el 3,7% alcanzado en marzo de 2025, y por encima del mínimo de 1,5% registrado en mayo de 2025.

Con este último dato, la inflación acumulada en los primeros once meses de 2025 asciende al 27,9%. En cuanto a la variación interanual (noviembre de 2025 contra noviembre de 2024), la suba de precios se situó en el 31,4%.

El mayor incremento se observó en el Noreste, que alcanzó el 3,3%, seguido de cerca por la región Pampeana con un 2,8%. Por otro lado, la región del Gran Buenos Aires fue la tercera más alta en la escala, con un 2,6%, mientras que las demás regiones se mantuvieron cerca del promedio o ligeramente por debajo: Cuyo y Patagonia marcaron un 1,7% y 2,1% en sus índices, mientras que el Noroeste fue la más baja, con un 0,3%.