La industria volvió a caer por cuarto mes consecutivo
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 2,9% en octubre respecto a igual mes de 2024.
Lo mismo ocurre si se tiene en cuenta contra septiembre, al disminuir 0,8% mensual.
Sin embargo, en el acumulado enero-octubre subió 3,1% respecto a igual período del año anterior.
Con este caída, marca la tendencia consolidada en el séptimo mes del año que posiciona al sector en terreno negativo: -0,8%, -4,3%, -0,5% y -2,9 para julio, agosto, septiembre y octubre respectivamente.
Uno por uno, los números de la industria:
*Otro equipo de transporte: 11,4%.
*Refinación del petróleo, coque y combustible local: 3,2%.
*Otros equipos, aparatos e instrumentos: 2%.
*Productos minerales no metálicos: 1,1%.
*Industrias metálicas básicas: 0,9%.
*Sustancias y productos químicos: -0,4%.
*Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -1,5%.
*Alimentos y bebidas: -1,7%.
*Maquinaria y equipo: -2,2%.
*Madera, papel, edición e impresión: -3,4%.
*Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -4,1%.
*Productos de metal: -8,1%.
*Productos de caucho y plástico: -12%.
*Productos de tabaco: -12,4%.
*Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,1%.
*Productos textiles: -24%.