La Fiscalía de Puerto Madryn destacó el crecimiento de la conciliación para resolver conflictos penales

La Fiscalía de Puerto Madryn presentó un avance del balance anual del área de Conciliación y remarcó el crecimiento sostenido de esta herramienta como vía alternativa para la resolución de conflictos penales de menor gravedad. Se trata de un mecanismo previsto en el Código Procesal Penal que permite acuerdos voluntarios entre las partes, con resultados más rápidos y reparadores.

Según se informó, durante 2025 se registró una tendencia creciente en el uso de la conciliación, lo que permitió descomprimir el sistema judicial, reducir los tiempos de intervención y brindar respuestas más ágiles a víctimas e imputados. En ese marco, la abogada María Pigoni, responsable del área en la Fiscalía local, destacó que esta modalidad “ofrece soluciones más rápidas y satisfactorias en muchos de los casos”.

A lo largo del año, la Fiscalía fortaleció la aplicación de esta salida alternativa en delitos de menor entidad, como hurtos, daños, amenazas y otros hechos que no implican violencia grave. El objetivo es pacificar conflictos y alcanzar soluciones personalizadas, con la participación activa de las partes involucradas.

La intervención se realiza ante un conciliador y apunta a la construcción de acuerdos voluntarios, que pueden incluir disculpas formales, reparaciones económicas, donaciones, compromisos de no contacto violento o la realización de tareas comunitarias, según las características de cada situación. De acuerdo a los datos correspondientes a 2025, alrededor del 30% de los 142 casos derivados al área lograron resolverse mediante acuerdos conciliatorios, evitando la judicialización y brindando respuestas efectivas a las víctimas.

Pigoni explicó que la conciliación está contemplada en el artículo 47 del Código Procesal Penal de Chubut y se aplica a delitos de menor gravedad, cometidos por personas consideradas primarias. “Se busca dar a las partes un rol activo en la resolución del conflicto. En caso de no alcanzarse un acuerdo, el proceso penal continúa por la vía tradicional”, señaló.

Además, destacó el trabajo conjunto que se realiza en numerosos casos con la Defensa Pública Penal, lo que permite avanzar en la concientización de los involucrados y en la elaboración de acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo.

Desde la Fiscalía subrayaron que la ampliación del uso de la conciliación no solo evita procesos penales innecesarios, sino que también contribuye a restaurar vínculos sociales y a promover soluciones duraderas. “Cada acuerdo logrado representa un conflicto resuelto de manera más directa, rápida y con mayor satisfacción para las personas involucradas, en el marco de la normativa vigente”, concluyó Pigoni.