FIFA - FUTBOL - SELECCIÓN ARGENTINA - THE BEST

La FIFA entrega hoy los «The Best» y con nominados argentinos

La ceremonia en la que la FIFA dará a conocer los ganadores a los premios The Best se llevará a cabo este martes en un evento que tendrá lugar en Doha, Qatar y que contará con la presencia de varios futbolistas argentinos.

Será desde las 14 horas y la gala de premiación sucederá el día previo a la final de la Copa Intercontinental que tendrá como protagonistas al Paris Saint-Germain (Francia) y al Flamengo (Brasil) en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Al Rayyan.

 

Se premian a los mejores del fútbol mundial

Tras el voto de una multitud de aficionados del deporte de todo el mundo, la FIFA premiará a los jugadores y entrenadores más destacados de 2025, que tiene a Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro, como el favorito a quedarse con la máxima distinción.

Las ternas comprenden las categorías de mejor jugadora, mejor jugador, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador de fútbol femenino, mejor arquero, mejor arquera y una distinción para los hinchas. Asimismo, se les otorgará un reconocimiento a los goles más destacados del corriente año.

Por su parte, futbolistas como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri, buscarán arrebatarle la corona al francés ex Barcelona, que pica en punta como el favorito a quedarse con el título luego de haber conseguido la Champions League con el elenco parisino.

 

«El Dibu» entre los mejores arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la Selección argentina y del Aston Villa, aspira a quedarse con el galardón a mejor arquero, título que ya consiguió en 2022 y 2024. En esta oportunidad, el guardameta marplatense competirá frente a Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker y Thibaut Courtois, entre otros.

«Pepo» de La Vega por el Premios Puskas

Por su parte, Pedro de La Vega, atacante del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS – Liga de Estados Unidos) surgido en Lanús, está nominado al Premio Puskás por el gol que convirtió frente a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025.

En el once inicial, Messi y más argentinos

Por último, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los integrantes de la ‘Albiceleste’ que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.

 

Un hincha de «La Academia» entre los premios a la afición

Dentro de los ternados al Premio a la Afición The Best se encuentra Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, por seguir vía tierra el camino de la Academia tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.

