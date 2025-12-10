La División Canes de Puerto Madryn celebró su 10° aniversario

En el salón del Bingo Municipal de Puerto Madryn se llevó a cabo el acto por el décimo aniversario de la División Canes de la Policía del Chubut en la ciudad, dependiente del Área de Grupos Especiales de la Dirección de Seguridad.

La ceremonia fue encabezada por el subjefe de Policía, comisario general Mauricio Zabala, y contó con la presencia del intendente Gustavo Sastre, la secretaria de Gobierno Leila Zanette, la directora de Transporte Valeria Arrazate, el subsecretario de Protección Ciudadana Luis Báez, el director de Policía Judicial Eduardo Chemin, la directora de Género Claudia Bocco, el director de Formación y Capacitación Mariano Gras, el director de Acción Social Ricardo Riquelme, autoridades de la Unidad Regional Puerto Madryn, el jefe de la División Canes Trelew, jefes de dependencias policiales y familiares.

Durante el acto se realizó un reconocimiento a los primeros fundadores de la División Canes local y al personal que cuenta con más de diez años de servicio. Además, la División Canes de Trelew entregó un reconocimiento especial a la unidad de Puerto Madryn.

Como cierre de la ceremonia, el subjefe de Policía y el intendente hicieron entrega de una placa aniversario, obsequio de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad y Justicia, que será colocada en la base operativa de la División.