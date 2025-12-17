La CGT expuso en el Senado con duras críticas a la reforma laboral



La extensa jornada de debate del proyecto de ley de modernización laboral se cerró con la presentación de la conducción cegetista. La información de su presencia se conoció promediando la tarde y a las 19 se hicieron presentes los miembros del triunvirato de conducción de la central sindical, que este jueves encabezará una movilización precisamente contra la ley que se debate en el Senado.

Habló Jorge Sola, secretario General de Seguros, que planteó su oposición al proyecto al igual que los demás representantes sindicales y cuestionó su «constitucionalidad».

También solicitó un tratamiento de mayor profundidad y agregó que » este Senado y luego Diputados tienen una gran responsabilidad en lo que se va a modificar en las relaciones del mundo del trabajo que toca los derechos individuales de los trabajadores y van en contra de sus representaciones sindicales».

A su turno, Jorge Argüello, de Camioneros, afirmó que la ley “es regresiva”, y sostuvo que no se trata de una reforma: “Es una flexibilización laboral. No se genera más trabajo quintando más derechos”.

Por último intervino Cristian Jerónimo, quien es secretario general de SEIVARA, y expresó que la CGT no avaló en ningún momento el proyecto de la reforma laboral y dijo que no le aporta “nada al mundo del trabajo”.