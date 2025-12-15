La biblioteca del Hospital Ísola recibió un premio nacional por promover la lectura infantil

La Biblioteca Solidaria “Leer Sana”, que funciona en el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn, fue distinguida con el Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil “La Hormiguita Viajera”, un reconocimiento que destaca la promoción de la lectura y el trabajo comunitario vinculado a la niñez.

La premiación se llevó a cabo en la Biblioteca del Congreso de la Nación y fue organizada por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Madre Teresa. Del acto participaron reconocidas figuras de la literatura y la cultura argentina como Ana Padovani, O’Kif, Adriana Vallesteros, Cecilia Glanzman, Bruno Stagnaro y Canela, quienes también fueron homenajeados en esta edición. El galardón fue entregado por Eduardo Raúl Burattini, responsable del premio, que se otorga desde hace 16 años.

El premio “La Hormiguita Viajera” reconoce a personas, organizaciones y colectivos que trabajan en la promoción de la lectura, la inclusión de la literatura en distintos ámbitos y el cuidado de las infancias, valores que la biblioteca “Leer Sana” impulsa desde su creación.

Mariana Bratin, fundadora del proyecto y quien viajó a Buenos Aires para recibir la distinción, expresó que el reconocimiento representa un fuerte respaldo al trabajo silencioso que se realiza desde el hospital. “Sentirnos honrados es poco, nos sentimos parte de una comunidad que trabaja por la literatura y un mundo mejor, que aporta silenciosamente su hojita porque sabe que entre todos se construye”, señaló.

“Leer Sana” fue creada en 2016 y está ubicada en el pasillo de internación del primer piso del Hospital Ísola. Su objetivo es hacer más amena la permanencia de pacientes y familias, ofreciendo libros como una forma de acompañamiento durante la internación.

La biblioteca funciona gracias al aporte solidario de vecinos y vecinas que donan libros en buen estado y al trabajo de voluntarias que, semana a semana, se encargan de organizar y mantener el espacio, que se ha convertido en un punto de encuentro y contención dentro del hospital.