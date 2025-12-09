Iorio tendrá su calle en Rosario



La ciudad de Rosario busca ampliar su propuesta cultural a través de nuevos reconocimientos públicos a figuras destacadas del arte nacional. En ese marco, la Comisión de Nomenclatura y Erección de Monumentos del Concejo Municipal aprobó este jueves una serie de iniciativas para renombrar calles, esquinas, plazas y espacios culturales, entre ellas un homenaje al músico Ricardo Iorio, fallecido hace dos años.

La reunión fue presidida por Julia Irigoitia, del bloque Justicialista, y contó con la participación de Alicia Pino, del bloque Socialista, y Carlos Cardozo, del PRO, autor del proyecto vinculado a Iorio. También estuvieron presentes Elida Cabrini, de la Dirección de Cartografía del Ejecutivo, y el especialista Néstor Ramírez. Todas las iniciativas obtuvieron despacho para pasar a la Comisión de Gobierno, encargada de la aprobación final.

El proyecto propone cambiar el nombre del tramo de calle Güemes comprendido entre Suipacha y avenida Francia, que pasaría a denominarse “Ricardo Iorio”. La elección del sector no es casual: se encuentra a pocos metros de la Sala de las Artes (ex Dixon), un espacio emblemático de la escena musical rosarina donde el fundador de Almafuerte y Hermética ofreció numerosos recitales a lo largo de su trayectoria.

En caso de que la Comisión de Gobierno ratifique la iniciativa, se fijará una fecha para realizar la ceremonia oficial e instituir de manera definitiva el nuevo nombre de la calle. La propuesta forma parte de un plan más amplio del Concejo para reforzar la identidad cultural de la ciudad y reconocer el aporte de artistas locales y nacionales.