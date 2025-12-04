LUZ - MADRYN - OJOS AL MAR

Intervención lumínica en homenaje a la comunidad científica en Puerto Madryn

En el marco de las XII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y del XX Coloquio de Oceanografía, este viernes se presentará una intervención lumínica artística sobre la fachada del hotel Yene Hue, en Puerto Madryn. La propuesta estará a cargo del colectivo artístico “Lux Kodama”, integrado por Joel Hume y Román Gómez.

La obra, titulada “En homenaje a quienes descubren lo invisible”, busca reconocer el trabajo de la comunidad científica dedicada al estudio del océano, su biodiversidad y su vínculo con el territorio argentino y patagónico. La intervención combina la proyección de una estrella de mar, un desplazamiento visual del mar sobre la fachada y una frase alusiva. Tendrá una duración inferior a un minuto y está concebida con un lenguaje sobrio y contemplativo, en sintonía con el carácter académico del encuentro y la presencia del Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino (GEMPA).

“Nuestro propósito es acompañar, de forma poética y respetuosa, la mirada científica sobre el mar, destacando el vínculo entre Ciencia, Mar, Arte y Territorio”, señalaron los autores.

La intervención podrá verse este viernes 5 de diciembre, entre las 21.15 y las 22.30, en el sector lateral del hotel Yene Hue, ubicado en avenida Roca 33.

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

Villaverde dio un paso al costado
Karina Milei en La Feliz
LLA sigue sumando

Estafaron a un vecino de Rawson con la venta de cubiertas
Lo detuvieron mientras intentaba robar un auto
El Telebingo Chubutense se suma a la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo

El Telebingo Chubutense se suma a la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo