Intervención lumínica en homenaje a la comunidad científica en Puerto Madryn

En el marco de las XII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y del XX Coloquio de Oceanografía, este viernes se presentará una intervención lumínica artística sobre la fachada del hotel Yene Hue, en Puerto Madryn. La propuesta estará a cargo del colectivo artístico “Lux Kodama”, integrado por Joel Hume y Román Gómez.

La obra, titulada “En homenaje a quienes descubren lo invisible”, busca reconocer el trabajo de la comunidad científica dedicada al estudio del océano, su biodiversidad y su vínculo con el territorio argentino y patagónico. La intervención combina la proyección de una estrella de mar, un desplazamiento visual del mar sobre la fachada y una frase alusiva. Tendrá una duración inferior a un minuto y está concebida con un lenguaje sobrio y contemplativo, en sintonía con el carácter académico del encuentro y la presencia del Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino (GEMPA).

“Nuestro propósito es acompañar, de forma poética y respetuosa, la mirada científica sobre el mar, destacando el vínculo entre Ciencia, Mar, Arte y Territorio”, señalaron los autores.

La intervención podrá verse este viernes 5 de diciembre, entre las 21.15 y las 22.30, en el sector lateral del hotel Yene Hue, ubicado en avenida Roca 33.