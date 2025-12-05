Intenso operativo para controlar el incendio forestal en la zona de El Turbio

Unas 50 personas, medios aéreos y diferentes equipos enfrentan el siniestro ígneo detectado días atrás en el sector conocido como “Loma de la Chancha”, próximo a Río Turbio. Este viernes se sumarán cerca de 20 combatientes, quienes ayudarán a reforzar las tareas en terreno.

El operativo cuenta con el valioso apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Parque Nacional Lago Puelo y el área de Protección Civil municipal, entre otras instituciones.

Trabajos

De acuerdo a lo precisado en el último informe técnico, este jueves el Servicio Provincial de Manejo del Fuego intervino en la cabeza del incendio, en cercanías del Arroyo Jara. En tanto, la Brigada del SNMF – AFE, construyó 500 metros de fajas cortafuegos sobre el flanco izquierdo.

Es preciso destacar que colaboraron dos helicópteros con helibalde, provistos por el SNMF, medios aéreos que son utilizados para llevar adelante el transporte del personal, los lanzamientos de agua y sobrevuelos en el área afectada por el fuego.

A efectos de fortalecer el operativo, este viernes está previsto que se incorporen doce combatientes dependientes del SPMF y quince del ICE de Parques Nacionales. El personal realizará fajas cortafuegos en la zona de la cabeza y tareas de enfriamientos con equipos de agua.

Finalmente, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego comunicó que si las condiciones meteorológicas así lo permiten los aviones hidrantes aprestos en la zona trabajarán sobre el foco secundario realizando lanzamientos.