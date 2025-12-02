Iniciaron las Jornadas Provinciales de Telesalud

Este martes dieron inicio en Puerto Madryn las Jornadas Provinciales de Telesalud 2025, bajo el lema “Avances en salud digital”. El encuentro continuará en los próximos días en Gaiman, Trevelin y, por último, Trelew, con la participación de equipos sanitarios de toda la provincia.

La apertura reunió a directivos del Hospital Ísola, representantes de la Dirección Provincial de Salud Digital de la Secretaría de Salud del Chubut y referentes de los hospitales rurales de Gastre, Telsen y Puerto Pirámides. También participaron coordinadores de distintos servicios y los mentores de la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan, Celeste Savignano y Antonio Luna.

En esta edición, la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Ísola propuso como eje el lema “mar de fueguitos”, con el que se busca destacar el trabajo sostenido en la implementación de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para fortalecer el vínculo con los nosocomios de la meseta y otras localidades del interior provincial.

“La actividad estuvo diseñada para lograr un intercambio horizontal y vital entre los protagonistas de la red. Por eso hubo espacio para la presentación de experiencias locales donde la telesalud fue un valor estratégico en la resolución de situaciones de pacientes y sus familias”, señaló Nora Díaz, coordinadora de la OCD de Puerto Madryn.

Las jornadas continuarán esta semana en distintas localidades chubutenses, con el objetivo de seguir consolidando la red provincial de telesalud y su impacto en la atención sanitaria.