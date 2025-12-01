Iniciaron en Puerto Madryn las Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar

Las XII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar comenzaron este lunes en el Hotel Rayentray con un acto inaugural que reunió a autoridades científicas, académicas y políticas. El encuentro, que se extenderá hasta el viernes y se desarrolla en paralelo junto al XX Coloquio de Oceanografía, el cual convocó a unos 600 participantes que intercambiarán conocimientos y experiencias en Puerto Madryn.

Durante la apertura hablaron Elena Barbieri, referente de la Comisión Organizadora; el intendente Gustavo Sastre; y el director del CENPAT–CONICET, Nicolás Ortiz, quien fue uno de los oradores centrales de la jornada.

Barbieri destacó el trabajo colaborativo que permitió concretar el evento en un contexto complejo. Sastre, por su parte, subrayó la importancia de que Puerto Madryn vuelva a ser sede de un encuentro que nació en la ciudad hace casi cinco décadas.

“El sistema científico está en una crisis absoluta”

En su intervención, Ortiz celebró el regreso de las jornadas a Madryn luego de 20 años, pero también dedicó un tramo contundente de su discurso a advertir sobre la situación del sistema científico argentino. “El sistema científico está en una crisis absoluta en términos de financiamiento. Esto no es una cuestión político-partidaria, es un hecho económico real”, sostuvo.

El director del CENPAT remarcó que tanto investigadores como instituciones atraviesan dificultades serias para sostener su trabajo cotidiano. “Mantener la capacidad de obtener, analizar y discutir datos está siendo muy complejo. Muchos de esos datos se utilizan para tomar decisiones de gestión. Sin ellos, no sabemos qué vamos a poder mostrar en las próximas jornadas”, señaló.

Ortiz valoró la presencia y el acompañamiento de las instituciones que forman parte del ecosistema científico y académico que impulsa el encuentro, entre ellas el CCT CONICET–CENPAT, sus unidades ejecutoras, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN – Facultad Regional Chubut y la Universidad del Chubut, donde también se realizarán actividades.

Además, destacó que, a diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad una parte importante del apoyo provino del sector privado y de diversas organizaciones. “Han sido dos años difíciles, pero el compromiso de todas las partes hizo posible este evento”, reconoció.

Ciencia, territorio y comunidad

El director del CENPAT cerró su intervención resaltando que estos espacios permiten fortalecer el intercambio académico, promover el arraigo territorial y consolidar la ciudadanía científica. “Más que nunca hay que defender estas instancias”, afirmó.

Las jornadas continuarán a lo largo de toda la semana con conferencias, presentaciones de trabajos y mesas temáticas sobre diversas líneas de investigación marina, desde estudios intermareales hasta procesos oceanográficos y sus impactos en los ecosistemas y en la sociedad.