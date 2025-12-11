Ingentes esfuerzos para controlar el incendio forestal en El Turbio



Intensifican los trabajos para combatir el siniestro ígneo que comenzó en el sector de El Turbio.

Este jueves, en horas tempranas, el personal de línea fue transportado en helicóptero para comenzar con el ataque directo previsto el comando en diferentes sectores del incendio forestal que aún permanece activo en todo su perímetro.

Son más de 60 los combatientes apostados en los campamentos y, además, alrededor de 50 las personas dependientes de instituciones que colaboran en tareas logísticas, apoyo, seguridad y organización.

Los equipos del SPMF, BNS SNMF-AFE y SPLIF llevan adelante acciones de refuerzo sobre el flanco izquierdo y la cabeza del siniestro ígneo, ataque directo que se hace con herramientas manuales y de agua.

Las tareas de control son complejas debido al combustible vegetal pesado que se encuentra encendido en el lugar. Además, las condiciones de terreno dificultan el desplazamiento del personal y su seguridad.

Instituciones

Participan las bases pertenecientes a las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, Cholila, El Maitén y Epuyén, como así también a la Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, al ICE de Parques y al SPLIF de Río Negro.

La Secretaría de Bosques articula con la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud, Prefectura, el Ejército, el SNMF, el SPLIF de Río Negro, Parques, el Hospital Rural, entre otros actores.

Recursos materiales

Ya son 15 camionetas, un camión de puesto de comando avanzado, tres embarcaciones, camión cisterna para provisión, un tractor con carro, un bus para transporte y medios aéreos, los destinados a la labor de combatir las llamas.