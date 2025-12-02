Incendio forestal en el Parque Nacional Lago Puelo



Un incendio forestal permanece activo en el paraje El Turbio, dentro del Parque Nacional Lago Puelo, en el noroeste del Chubut. El foco se desarrolla en una zona de bosque nativo y de muy difícil acceso, lo que obligó a desplegar un operativo combinado por vía lacustre y aérea.

En diálogo con medios regionales, el intendente del parque, Sergio Rusak, confirmó que brigadistas de Parques Nacionales y del Servicio Provincial de Manejo del Fuego fueron trasladados por el lago para llegar al área afectada. “Estamos trabajando con todo el personal disponible y con el apoyo de medios aéreos”, indicó.

Debido a la complejidad del terreno, el arribo terrestre no es posible, por lo que la navegación lacustre se convirtió en la única vía para posicionar al personal en el lugar. Una vez en zona de cordillera, los brigadistas avanzan a pie hacia el punto donde se desarrolla el incendio.

Desde el aeródromo local informaron además que el avión hidrante con base en El Bolsón despegó este viernes para sumarse al operativo. La aeronave realiza descargas sobre el flanco activo con el objetivo de frenar el avance de las llamas y facilitar el trabajo en tierra.

El incendio se ubica en una sección remota del parque, rodeada de bosque nativo en plena cordillera de los Andes. Las autoridades sostienen que aún se investiga el origen del fuego, aunque no descartan que pueda estar vinculado a la tormenta eléctrica registrada el fin de semana, según las primeras evaluaciones.

El operativo continuará durante las próximas horas, en un escenario que se mantiene dinámico y sujeto a la evolución de las condiciones meteorológicas. Parques Nacionales pidió extremar los cuidados en toda la región cordillerana ante el riesgo de incendios en esta época del año.

Fuente: EQSnotas