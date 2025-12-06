Hay feria gastronómica en el muelle de Puerto Madryn



El sábado 6 y domingo 7 de diciembre, en el marco de la Fiesta Nacional del Buceo, se llevará a cabo una nueva edición del Paseo Gastronómico del Mar.

En esta oportunidad el paseo funcionará en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena, el sábado de 18 a 24 horas y el domingo de 12 a 23 horas. En esta edición, todos los productos se presentarán con especial cuidado para reducir el uso de plásticos de un solo uso, en línea con las acciones locales de promoción de la gastronomía responsable y el cuidado del ambiente.

Participarán vehículos gastronómicos como Sra. Raba, La Cocina de Elba, La Chacha, JDN Burger y Crunchy Chicken. La oferta cervecera artesanal estará a cargo de Rangoneta y Bangkok.

Además, la Asociación Celíacos del Chubut sumará opciones libres de gluten. También habrá propuestas dulces de Pasteletas y Dulce Patagonia, con sus tradicionales postres.

Las dos jornadas contarán con DJ’ s en vivo y la presencia del Mercado Cultural. Además, acompañarán el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Dirección de Educación Ambiental Municipal, con actividades recreativas destinadas a niños y familias.

El evento también incluirá la participación de la Unidad Móvil de Atención Primaria de la Salud, que desarrollará acciones vinculadas al Día de Prevención del VIH y campañas de vacunación, en un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Salud y el Hospital Andrés Ísola.

Descuentos

Durante el fin de semana de la Fiesta Nacional del Buceo, la comunidad podrá disfrutar además de diversas propuestas vinculadas al Golfo Nuevo, con una atractiva promoción 2×1.

Buceo, snorkeling con lobos marinos, kayak, paseos náuticos y otras experiencias formarán parte de esta iniciativa destinada a promocionar las actividades marítimas en la Capital Nacional del Buceo y las Actividades Submarinas.