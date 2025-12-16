MUERTE - QUINTA DE OLIVOS

Hallaron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos


Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Quinta Residencial de Olivos, según informaron oficialmente desde la Oficina de Presidencia.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar, al tiempo que luego del hallazgo se activaron de inmediato los protocolos y los servicios constataron el deceso.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se encuentra en el lugar de los hechos y todas las hipótesis se encuentran bajo investigación.

La magistrada dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”, consignaron las fuentes.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: JOSÉ MAYANS, Patricia Bullrich, Senado

Cruce entre Bullrich y Mayans
Etiquetas: ISSyS, Martín Sterner

Sterner al ISSyS
Etiquetas: cfk, Patricia Bullrich

Bullrich cruzó a CFK

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, Legislatura, presupuesto 2026, retiros voluntarios

Chubut tiene un nuevo régimen de retiros voluntarios
Etiquetas: Comarca Andina, el turbio, incendio forestal

Se logró controlar el incendio forestal en El Turbio
Etiquetas: calentamiento global, cambio climatico, medioambiente, pronóstico, verano

Pronostican pocas olas de calor para este verano en Argentina