Hallaron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos



Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Quinta Residencial de Olivos, según informaron oficialmente desde la Oficina de Presidencia.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar, al tiempo que luego del hallazgo se activaron de inmediato los protocolos y los servicios constataron el deceso.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se encuentra en el lugar de los hechos y todas las hipótesis se encuentran bajo investigación.

La magistrada dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”, consignaron las fuentes.