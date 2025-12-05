Giacomone presidirá la corte provincial en el periodo 2026/2027

Los Ministros por unanimidad definieron las autoridades del periodo a iniciarse el próximo 1 de abril.

A través del Acuerdo Plenario N° 5606/2025 los Ministros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut definieron por unanimidad las autoridades para el periodo 2026/2027.

El Dr. Andrés Giacomone presidirá el alto cuerpo judicial desde el 1 de abril de 2026 y hasta el 31 de marzo del año 2027 inclusive, en tanto que la Vicepresidencia 1° del cuerpo será ejercida por el Dr. Javier Gastón Raidan –actual presidente del cuerpo- mientras que la Vicepresidencia 2° será ejercida por el Dr. Ricardo Alberto Napolitani.