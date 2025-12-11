Garitano confirmó el ingreso de los pliegos de recoleccion de residuos y transporte urbano

El concejal Federico Garitano confirmó que el Concejo Deliberante recibió dos expedientes de suma importancia para la ciudad: el nuevo pliego de la empresa Ashira S.A., vinculada al servicio de recolección de residuos, y el pliego para la futura licitación del transporte público de pasajeros. Ambos procesos requerirán un trabajo exhaustivo dentro del cuerpo legislativo.

Garitano recordó que el primer llamado a licitación de Ashira había quedado sin efecto porque las dos empresas que se presentaron ofrecieron montos “muy elevados”, por lo que se debió elaborar un pliego ajustado. El nuevo documento ingresó este jueves y deberá ser evaluado nuevamente por los concejales.

“El pliego anterior nos llevó casi dos meses de trabajo hasta lograr los consensos necesarios. La intención es volver a alcanzar acuerdos, pero vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario”, explicó. El edil señaló que, si bien lo ideal sería aprobarlo antes de fin de año, eso dependerá del acuerdo entre los distintos bloques, dado que el expediente incluye numerosos estadios de control, tanto del Tribunal de Cuentas Municipal como del Provincial, lo que prolonga los plazos administrativos.

Para profundizar el análisis, los concejales convocarán el martes a la secretaria de Hacienda, Vanesa Cabrera, a fin de que detalle los cambios del nuevo pliego, que contempla un monto mayor y modificaciones en recorridos, barrios, frecuencias y horarios.

Respecto al transporte urbano de pasajeros, Garitano subrayó que se trata de un expediente “muy importante” que también requerirá un debate amplio dentro de la comisión. Por la complejidad del servicio, no consideran posible tratarlo para la próxima sesión del jueves, pero sí comenzar a trabajar inmediatamente en su estudio.

El concejal adelantó que, como parte del proceso, se convocará a distintos actores del sistema, incluyendo a los trabajadores del volante y a los usuarios, quienes ya han acercado quejas y pedidos. “Hay que empezar a trabajarlo dentro de la comisión y abrir el diálogo con todos los sectores”, sostuvo.

Garitano remarcó que ambos servicios demandan tiempos administrativos extensos. En el caso de Ashira, el contrato vigente está prorrogado solo hasta mayo, mientras que el de Ceferino vence en julio, por lo que el análisis debe iniciarse cuanto antes para evitar interrupciones. “Hay que prever cada instancia para no quedarnos sin servicio en ninguno de los dos casos”, concluyó