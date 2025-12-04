Estafaron a un vecino de Rawson con la venta de cubiertas

Una investigación realizada por la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital derivó en la aplicación de la figura de la conciliación y como consecuencia de ello, un hombre y una mujer le devolverán en seis cuotas el dinero con el que estafaron a un vecino de Rawson mediante la falsa venta de cubiertas de autos que habían sido ofrecidas por un sitio falso de Internet.

Los imputados son Silvio Campusano y Lara Villarroel. El primero con domicilio en Monte Grande y la mujer con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos están imputados del delito de estafa en carácter de autores o partícipes necesarios.

La maniobra se concretó mediante la falsa venta de cubiertas de vehículos, ofrecidas en un sitio falso de internet, y la víctima fue el vecino de Rawson, M.B. Las dos transferencias, hasta completar la suma de 322.000 pesos, se realizaron el 5 de julio del año pasado. Fueron efectuadas a una cuenta de Mercado Pago, desde donde además se transfirió parte de esa suma, a una cuenta personal en un banco, a nombre de la mujer imputada.

El trabajo de investigación realizado por esa Unidad Fiscal, permitió rastrear el movimiento del dinero, primero imputar a Campusano y luego a Villarroel. Ante las evidencias de la investigación y con el acuerdo de la víctima del hecho, los imputados se acogieron a la aplicación de esa figura legal y el ofrecimiento de pago fue descripto por el defensor oficial Javier Romero.

La fiscal general, Eugenia Domínguez, hizo una descripción del hecho y la investigación realizada. La jueza de garantías homologó el acuerdo, el pago de seis cuotas mensuales consecutivas de 90.333 pesos hasta completar la suma de 542.000 pesos, que es el monto de la estafa a valores actualizados, según la referencia del Banco del Chubut.

De cumplir con las seis cuotas en el plazo acordado, ambos imputados podrán ser sobreseídos. Cabe destacar que en el acuerdo no participó el Área de Soluciones Alternativas de Conflictos.