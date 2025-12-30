Estados Unidos refuerza sus medidas de seguridad para el ingreso de turistas al país



El gobierno de Estados Unidos avanza en una propuesta que podría modificar de manera significativa el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), utilizado por millones de turistas y viajeros de negocios que ingresan al país bajo el Programa de Exención de Visa (VWP). La iniciativa, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), plantea un endurecimiento de los controles digitales previos al viaje, con un alcance que impactaría directamente en ciudadanos de la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Japón y otros países incluidos en el programa.

Según lo publicado en el Registro Federal, uno de los cambios centrales sería la eliminación progresiva del sitio web tradicional del ESTA, que sería reemplazado por una aplicación móvil oficial como principal vía —y potencialmente la única— para gestionar las autorizaciones. El objetivo declarado es incorporar herramientas de verificación más avanzadas, mejorar la autenticidad de los datos suministrados y reforzar los controles de seguridad antes de la llegada de los viajeros a territorio estadounidense.

Entre los puntos más sensibles de la propuesta se destaca la incorporación obligatoria de una fotografía facial reciente, tomada por el propio solicitante, como parte del proceso de validación de identidad. Este requisito introduciría controles biométricos en una etapa previa al viaje, algo que hasta ahora no formaba parte del trámite estándar del ESTA, basado principalmente en datos del pasaporte, información de contacto y preguntas de elegibilidad.

Redes sociales bajo la lupa

La iniciativa también contempla la solicitud de información vinculada al uso de redes sociales durante los últimos cinco años. De avanzar, los viajeros deberían declarar las cuentas utilizadas, lo que ampliaría de forma considerable el volumen y la sensibilidad de los datos personales requeridos. Este punto ha reavivado el debate sobre privacidad, libertad de expresión y el alcance de la vigilancia digital aplicada a turistas y viajeros de corta estancia.

Además de las redes sociales, la propuesta prevé la recopilación de otros identificadores, como números de teléfono y direcciones de correo electrónico utilizados en años recientes. También se mencionan datos técnicos, como direcciones IP y metadatos asociados a los archivos enviados durante la solicitud. A esto se suma la posible exigencia de información sobre familiares, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y direcciones, y la puerta abierta a una recolección biométrica más amplia en el futuro.

Desde el gobierno estadounidense, la iniciativa se justifica en la necesidad de fortalecer la seguridad nacional mediante la detección anticipada de posibles riesgos. Sin embargo, organizaciones de defensa de las libertades civiles, especialistas en protección de datos y actores del sector turístico han expresado preocupación por el impacto que requisitos más intrusivos podrían tener en la decisión de viajar. La mayor fricción en el proceso, sumada a la percepción de pérdida de privacidad, podría influir en la elección de destinos, especialmente en viajes de ocio o estadías breves.

El posible efecto sobre la industria turística no es menor. El ESTA es valorado por su rapidez y simplicidad, y cualquier complejización del trámite podría traducirse en mayores tiempos de planificación y en una menor predisposición a viajar. Aerolíneas, operadores turísticos y alojamientos siguen de cerca la evolución de la propuesta, atentos a eventuales cambios en los patrones de reserva en los principales mercados emisores.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en período de consulta pública, una instancia habitual en la elaboración de normativas federales en Estados Unidos. Durante este proceso, ciudadanos, empresas y organizaciones pueden presentar comentarios que podrían derivar en ajustes antes de una eventual implementación. El resultado final dependerá del equilibrio que la CBP logre entre los objetivos de seguridad, la operatividad del sistema y las expectativas de privacidad de los viajeros internacionales.