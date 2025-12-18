Estados Unidos hundió otra embarcación en el Caribe



El Ejército estadounidense hundió otra embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, causando la muerte de cuatro hombres, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

La embarcación era operada por organizaciones terroristas designadas y la inteligencia estadounidense confirmó que “se desplazaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, señaló el comando en una publicación en X.

“Un total de cuatro narcoterroristas masculinos murieron y ningún efectivo militar estadounidense resultó dañado”, añade la publicación, replicada por la Agencia Noticias Argentinas.

El ataque se llevó a cabo por orden del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, según la publicación, sin que se ofrecieran pruebas. Desde principios de septiembre, el Pentágono ha hundido más de 26 presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, provocando la muerte de al menos 99 personas a bordo de las mismas.

En las últimas semanas, la Administración Trump reiteró que las fuerzas militares de Estados Unidos comenzarán “muy pronto” ataques terrestres dirigidos contra narcotraficantes en el Caribe, lo que intensificó la tensión entre Washignton y Caracas.

El apoyo parlamentario

Dos resoluciones impulsadas por los demócratas que buscaban limitar las acciones militares de la Administración Trump contra Venezuela, incluidos ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes, fueron rechazadas por un estrecho margen en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo control de los republicanos. Una de las iniciativas habría prohibido a la Casa Blanca participar en hostilidades contra cualquier organización terrorista designada por el presidente en el hemisferio occidental sin la aprobación del Congreso.

Pero fue derrotada por 210 votos a favor y 216 en contra, con dos republicanos votando a favor y otros tantos demócratas votando en contra.

La segunda habría exigido que el presidente Donald Trump retirara a las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades en o contra Venezuela en ausencia de autorización del Congreso. Pero fue rechazada por 211 votos a favor y 213 en contra, con tres republicanos, incluida Marjorie Taylor Greene, sumándose a todos los demócratas salvo uno en apoyo.

“Creo que es inmoral, no solo un fracaso estratégico, sino un fracaso moral, que tengamos a un presidente tocando los tambores de guerra sin siquiera una votación de la Cámara de Representantes”, comentó en el debate el miembro demócrata de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara Baja, Jim McGovern. El congresista arremetió agregando: “Esto no es ‘Estados Unidos Primero’”, indica la crónica de la agencia de noticias Xinhua, a cuyo servicio está abonada NA.

Venezuela recurre al Consejo de Seguridad de la ONU

Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) una agresión abierta por parte de Estados Unidos y solicitó convocar una reunión de dicha instancia con carácter de urgencia. La solicitud de Venezuela ocurre tras recientes declaraciones y acciones de la Casa Blanca que, según Caracas, busca apropiarse por la fuerza de sus recursos energéticos.

El canciller venezolano, Yván Gil, informó que la denuncia fue presentada formalmente ante el CSNU, al considerar que las amenazas públicas del presidente estadounidense, Donald Trump, constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y configuran un crimen de agresión contra un Estado soberano. De acuerdo con la comunicación oficial, las autoridades venezolanas alertaron que Estados Unidos ya no disimula su objetivo estratégico: apropiarse de la mayor reserva petrolera del mundo mediante presiones políticas, coerción económica y amenazas militares directas.

“El imperialismo estadounidense amenaza a nuestro país con la pretensión colonial de apropiarse del petróleo y los recursos que pertenecen al pueblo venezolano”, afirmó textualmente el canciller, al subrayar que tales acciones buscan someter por la fuerza a una nación independiente. La carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad detalla que el martes Trump difundió un mensaje público en el que ordena un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

Según la misiva, dicho mensaje sostiene que el petróleo, las tierras u otros activos venezolanos “deben ser devueltos” a Estados Unidos, planteamiento que el Gobierno venezolano calificó de inédito, delirante y abiertamente colonialista. La denuncia advierte que esta amenaza incluye el uso de la fuerza militar naval en el mar Caribe, lo que constituye una grave alteración de la paz regional y una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela recordó que el bloqueo naval está tipificado como crimen de agresión en la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, al tratarse del cierre de puertos o costas de un Estado por fuerzas armadas extranjeras.

El documento también señala que el pasado 10 de diciembre fuerzas militares estadounidenses interceptaron un buque que transportaba 1,9 millones de barriles de crudo venezolano, cuyos tripulantes permanecen desaparecidos, hecho previamente denunciado ante el CSNU. De igual forma, Caracas alertó sobre intentos de imponer un bloqueo aéreo unilateral, mediante acciones de guerra electrónica que ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil internacional.

En la comunicación, Caracas sostiene que estas acciones confirman que las acusaciones de terrorismo, narcotráfico o criminalidad fueron utilizadas como una cortina de humo para encubrir un plan de expoliación energética. “La verdad ha quedado al descubierto: Estados Unidos pretende arrebatar la mayor reserva petrolera del mundo”, señala el texto oficial.

La diplomacia de las cañoneras

Venezuela subrayó que la diplomacia de las cañoneras pertenece a una etapa superada por la humanidad y alertó que ignorar estos hechos equivaldría a desmantelar el sistema de seguridad colectiva construido tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el Gobierno venezolano reiteró formalmente su petición de convocar al Consejo de Seguridad, con el objetivo de discutir la agresión en curso y adoptar medidas que restablezcan la legalidad internacional.

Rusia instó este jueves al Gobierno estadounidense a no cometer un “error fatal” sobre Venezuela, advirtiendo de consecuencias impredecibles para el hemisferio occidental.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia pidió a Washington que “se abstuviera de agravar aún más la situación, lo que podría tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental”.

Respaldo de China y pedido de Guterres

China respalda la solicitud de Venezuela de convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó este jueves Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a su turno moderación y una inmediata desescalada de la situación en el Caribe, indicó un vocero de la ONU.

Fuente: Agencia NA