Especialistas de todo el país se reunieron en las Jornadas Nacionales del Mar del Cenpat



Entre los días 1 y 5 de diciembre, se desarrollaron en Puerto Madryn las XII Jornadas Nacionales de Ciencia del Mar y XX Coloquio de Oceanografía, con la participación de más de 650 investigadores, becarios, docentes y estudiantes de las principales universidades y centros de investigación vinculados al ambiente marino en la Argentina.

Bajo el lema “Los océanos, un mar de oportunidades para nuestro futuro”, a lo largo de la semana se desarrollaron sesiones temáticas, cursos de posgrado, cursos de extensión, mesas redondas y talleres relacionados con los servicios ecosistémicos que ofrecen los ambientes marinos y costeros: turismo y conservación; pesquerías; acuicultura; petróleo y explotación off-shore y planificación marina espacial o gestión integral costera. Además, tuvieron lugar diversas charlas magistrales a cargo de Alberto Piola, Ricardo Matano, Antonio Brante, Sarah-Jeanne Royer y Soledad Leonardi, entre otros, que tuvieron lugar en las instalaciones del CCT CONICET-CENPAT, la Universidad San Juan Bosco y el hotel Rayentray.

Acto de inauguración

Ante la gran cantidad de asistentes, las acreditaciones comenzaron el domingo 30 y el acto inaugural tuvo lugar el lunes 1 a las 9 de la mañana, en el Salón Casino del hotel Rayentray, del que participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales. “Hoy las Ciencias del Mar manejan un volumen de datos científicos cuantitativos y cualitativos nunca antes vistos por la humanidad que son partícipes, la mayoría de las veces, en los procesos de gobernanza. Las tomas de decisiones basadas en datos nos deja a todos más tranquilos”, aseguró Nicolás Ortiz, director del Cenpat durante el acto de apertura, al tiempo que destacó “el compromiso, la vocación y la voluntad de trabajo de toda la comunidad organizadora” y reconoció el esfuerzo de quienes hicieron posible un encuentro de tal envergadura.

Tras la finalización de las Jornadas, se espera que en los próximos días sea publicado el libro de resúmenes con lo más destacable de lo sucedido a lo largo de esos cinco días.

El encuentro fue organizado por miembros del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR, CONICET), Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, CONICET), Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC, CONICET), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Chubut, Universidad del Chubut, Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, CONICET-UBA) y Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF, CONICET-MINDEF). (Fuente: Conicet)