En febrero 2026, Puerto Madryn recibe un nuevo Torneo de Maxi Básquet

En el mes de febrero del 2026, durante los días 14, 15 y 16, se disputará el Torneo de Maxi Básquet, certamen destinado a categorías Masculino +40 y Femenino +35 años.

La competencia, transitará por su segunda edición, luego del exitoso primer capítulo disputado este 2025.

El maxi básquet tendrá su Torneo 2026

Con la organziación de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Asociación de Básquet del Este de Chubut, se invita a a participar de la segunda edición del Torneo de Maxi Básquet, que se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de febrero de 2026 en la ciudad.

El certamen, que contará con las categorías Masculino +40 y Femenino +35, se posiciona como una propuesta interesante dentro del calendario deportivo de verano, promoviendo la actividad física, la participación y el fortalecimiento del básquet recreativo para adultos.

Las personas interesadas ya pueden completar el formulario de inscripción o realizar las consultas que necesiten al correo electrónico [email protected].