El Telebingo Chubutense se suma a la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo

El Telebingo Chubutense formará parte de la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que se realizará el domingo 11 de enero en la localidad de El Hoyo.

La actividad fue anunciada por el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut durante una presentación oficial realizada en la Secretaría de Turismo local.

En el encuentro participaron el presidente del IAS, Ramiro Ibarra; el intendente de El Hoyo, César Salamín; y el presidente del Concejo Deliberante, Jonatan Christ.

Para esta edición, Lotería del Chubut informó que se sortearán más de 8 m illones de pesos en premios, además de dos automóviles 0 kilómetro. El sorteo se realizará el domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 20 horas, en el Predio Polideportivo Municipal.

También se confirmó la presentación musical de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos, quienes actuarán durante la jornada.

Beneficios y modalidades

Según lo anunciado, los residentes de El Hoyo que presenten su cartón y acrediten domicilio podrán participar de sorteos adicionales programados para el sábado, que incluirán electrodomésticos, bicicletas y dinero en efectivo.

En cuanto a los valores y modalidades de acceso:

  • Cartón tradicional: 15.000 pesos, válido para una persona.

  • Cartón Promo 3×2: 30.000 pesos, válido para tres personas.

  • Ingreso solo al show: 20.000 pesos.

  • Acceso de niños: sin costo.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, lorena villaverde, Senado

Villaverde dio un paso al costado
Etiquetas: karina milei, lla

Karina Milei en La Feliz
Etiquetas: diputados, lla, pases

LLA sigue sumando

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cerro moro, energía, Minería, pan american silver, Santa Cruz

Amplían la proyección productiva del yacimiento Cerro Moro
Etiquetas: Luz, Madryn, ojos al mar

Intervención lumínica en homenaje a la comunidad científica en Puerto Madryn
Etiquetas: Estafa, Neumáticos, Rawson

Estafaron a un vecino de Rawson con la venta de cubiertas