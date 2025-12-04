El Telebingo Chubutense se suma a la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo

El Telebingo Chubutense formará parte de la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que se realizará el domingo 11 de enero en la localidad de El Hoyo.

La actividad fue anunciada por el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut durante una presentación oficial realizada en la Secretaría de Turismo local.

En el encuentro participaron el presidente del IAS, Ramiro Ibarra; el intendente de El Hoyo, César Salamín; y el presidente del Concejo Deliberante, Jonatan Christ.

Para esta edición, Lotería del Chubut informó que se sortearán más de 8 m illones de pesos en premios, además de dos automóviles 0 kilómetro. El sorteo se realizará el domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 20 horas, en el Predio Polideportivo Municipal.

También se confirmó la presentación musical de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos, quienes actuarán durante la jornada.

Beneficios y modalidades

Según lo anunciado, los residentes de El Hoyo que presenten su cartón y acrediten domicilio podrán participar de sorteos adicionales programados para el sábado, que incluirán electrodomésticos, bicicletas y dinero en efectivo.

En cuanto a los valores y modalidades de acceso: