CONGRESO - DIPUTADOS - JAVIER MILEI

El Presidente asistió a la jura de los nuevos diputados en el Congreso de la Nación

El presidente Javier Milei participó este mediodía, en el Congreso de la Nación, del acto de jura de los diputados nacionales electos, en el marco de la consolidación de La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara.

La sesión fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros legisladores, funcionarios e invitados especiales.

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

