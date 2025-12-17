El pedido de Lali a los fans: «Es muy importante que dejen de comparar»



Lali Espósito ofreció un show en Vélez y dejó un mensaje para sus seguidores y para los fanáticos de otras estrellas de la música pop.

Lali declaró que «es muy importante que los cambios empiecen por nosotros. Es muy importante, y de corazón lo digo, que dejen de comparar a las músicas popstars argentinas».

«Cada una de las mujeres, mainstream, del under, mujeres maravillosas que este año sacaron música, hicieron espectáculos que ningún varón ha hecho en este país. Espectáculos enormes, de una calidad enorme», opinó.

«Somos todas distintas, todas tenemos algo diferente para decir, todas tenemos algo diferente para aportar. Somos todas argentinas y es muy groso lo que ha pasado con nosotros este año. Así que, simplemente quería decir esto para valorar y para mencionar a todas mis colegas de toda la música argentina», agregó Lali.

La artista aclaró que no hablaba únicamente de las más populares: «No me refiero solo al mainstream o a las obvias que capaz están pensando. Todas y cada una hacen que esta industria, como le dicen algunos, pero nuestra vida, como le decimos nosotros, tenga sentido y pensamos y nos ponemos de todo y hacemos en cuenta que hay cambios. Algunas vuelan, otras bailan, otras cantan».

«Y de verdad, y esto no es contra los pibes porque son todos unos capos, pero de verdad, lo que hacemos nosotras es impresionante. Así que, a valorar el trabajo de las mujeres en la música argentina. Y hay muchas ganas de tocar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Que este país tenga hijos maravillosos, y muchos hijos que te caigan de orto. Y este, que caigan de orto», concluyó.